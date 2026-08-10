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Adosados del mar en Venta en Girne District, Chipre del Norte

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Girne Belediyesi
9
Kyrenia
8
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
Adosado Borrar
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3 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Número de plantas 2
Villas con alto potencial de ingresos por alquiler en moneda extranjera en Girne Alsancak La…
$305,279
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 2
Casas Adosadas a 100 m del Mar en Girne Girne, una de las zonas residenciales más populares …
$266,157
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 2
Casas Adosadas a 100 m del Mar en Girne Girne, una de las zonas residenciales más populares …
$337,479
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Parámetros de las propiedades en Girne District, Chipre del Norte

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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