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Áticos con piscina en Venta Girne District, Chipre del Norte

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Kyrenia
5
Girne Belediyesi
105
Catalkoy Esentepe Belediyesi
22
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
8
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6 propiedades total found
Ático Ático 1 habitación en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitación
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 1/2
Habitat — harmony of nature and modern comfort 🌿 For sale1+1Duplex
$209,126
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Ático Ático 3 habitaciones en Lapithos, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Lapithos, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 218 m²
Piso 2
Exclusivo 2+1 Ático en Lapta Silencioso Mar Abierto & Montaña VistasUbicación: Lapta (en fre…
$546,337
VAT
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Ático Ático 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso 3
Seafront Penthouse with Private Pool • Esentepe, North Cyprus A rare opportunity on the f…
$346,750
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1/2
Turtle Bay Village | 2+1 Penthouse | Esentepe 🌴 For sale: a beautiful penthouse apartment…
$178,678
VAT
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Ático Ático 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Penthouse Suite 2 + 1 con Sea ViewLocation Esentepe districtDistancia 54 km desde ap. Ercan,…
$306,368
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Ático Ático 2 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Piso 2/1
Esentepe es un magnífico complejo mediterráneo con su singular belleza natural, estructura h…
$190,000
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Parámetros de las propiedades en Girne District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
campo de golf cercano
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