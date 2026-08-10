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Apartamentos de varios niveles con piscina en venta en Girne District, Chipre del Norte

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Catalkoy Esentepe Belediyesi
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Agios Amvrosios
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Vasilia, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Vasilia, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Un apartamento de estilo loft terminado (dos niveles). Ideal tanto para residencia permanent…
$297,181
VAT
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
Cozy 2+1 Duplex con Vista Mar Directa en César Cliff, Esentepe 🌊✨Un elegante y totalmente am…
$276,769
VAT
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Apartamentos multinivel 1 habitacion en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 1 habitacion
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 2/2
En venta se encuentran apartamentos loft listos con ventanas panorámicas desde las que se ab…
$196,188
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
Piso 1/2
Esentepe es un magnífico complejo mediterráneo con su singular belleza natural, estructura h…
$155,049
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Parámetros de las propiedades en Girne District, Chipre del Norte

con Jardín
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con Vista a la montaña
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