Apartamentos de varios niveles en la montaña en venta en Girne District, Chipre del Norte

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Catalkoy Esentepe Belediyesi
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Agios Amvrosios
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Vasilia, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Vasilia, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Un apartamento de estilo loft terminado (dos niveles). Ideal tanto para residencia permanent…
$297,181
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Parámetros de las propiedades en Girne District, Chipre del Norte

con Jardín
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