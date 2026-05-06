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Villas del mar en venta en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte

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Villa 4 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes Frente al Mar en Venta en Küçükerenköy, Gazimağusa Las villas están ub…
$1,08M
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Parámetros de las propiedades en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte

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