Estudios del mar en venta en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte

Famagusta
Estudio 1 habitacion en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio 1 habitacion
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Área 46 m²
Piso 10
Estado: Estudio  Número de habitaciones: 1  Superficie total: 46 m2 Vista: al mar en las …
$148,128
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Estudio 1 habitación en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 10
¡Descubre la casa de tus sueños: descuento exclusivo del 15 % + garantía de alquiler por 2 a…
$134,479
