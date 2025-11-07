Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Degirmenlik Akincilar Belediyesi
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Degirmenlik Akincilar Belediyesi, Chipre del Norte

1 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Trachoni, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitacion
Trachoni, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Área 50 m²
Este proyecto está convenientemente situado al suroeste del centro histórico de Limassol en …
$272,119
