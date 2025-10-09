Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas de campo con piscina en venta en Chipre del Norte

2 propiedades total found
Casa de campo 1 habitación en Elia, Chipre del Norte
Casa de campo 1 habitación
Elia, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2/2
Bungalow For Sale Description Experience the essence of Mediterranean living. This stylish a…
$331,798
Casa de campo 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Casa de campo 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 1/1
Bungalow For Sale Description This charming two-bedroom, two-bathroom bungalow is nestled in…
$222,650
