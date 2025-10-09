Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Residencial
  4. Casa de campo
  5. Vistas al mar

Casas de campo del mar en venta en Chipre del Norte

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Casa de campo 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 1/1
Bungalow For Sale Description This charming two-bedroom, two-bathroom bungalow is nestled in…
$222,650
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Chipre del Norte

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir