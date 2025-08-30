Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Campo de golf

Villas cerca del club de golf en venta en Catalkoy Esentepe Belediyesi, Chipre del Norte

Agios Amvrosios
30
Agios Epiktitos
30
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Kalogreia, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Kalogreia, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Número de plantas 2
¡Lujo moderno junto al mar!   Al este de Girne (Kyrenia), en la pintoresca zona de Bah…
$769,355
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
North Symbol
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Catalkoy Esentepe Belediyesi, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir