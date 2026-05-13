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Casas con Jardín en Venta en Zelenika, Montenegro

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3 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Piso 1
Dos hermosas casas están en venta en Zelenika, Herceg Novi, situado en una parcela de 300m2.…
$296,469
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Casa 8 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Casa 8 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Piso 1
Venta es una casa espaciosa y totalmente amueblada con un jardín bien cuidado, situado en Ze…
$424,357
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Casa 5 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 233 m²
Piso 3
Una amplia casa está disponible para la venta, que cubre 315 m2, con una parcela de 233 m2. …
$325,534
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AdriastarAdriastar
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