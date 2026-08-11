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Propiedades residenciales en venta en Zelenika, Montenegro

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2 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Villa 3 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
New House Available In Hereceg Novi, Montenegro (Construction update: External completer, st…
$328,300
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Casa 6 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 2
Stone Villa Zelenika: Set on the hills in the charming village of Kuti in Zelenika, lies an …
$1,01M
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