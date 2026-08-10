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Locales comerciales en venta en Virpazar, Montenegro

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Propiedad comercial 276 m² en Virpazar, Montenegro
Propiedad comercial 276 m²
Virpazar, Montenegro
Nº de cuartos de baño 3
Área 276 m²
Número de plantas 3
En la primera línea del Parque Nacional del Lago Skadar, en el pueblo de Virpazar, se vende …
$1,16M
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