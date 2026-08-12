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Complejo residencial Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
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Complejo residencial Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Ulcinj, Montenegro
de
$244,779
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Porta Rai — residencias exclusivas frente a la playa en el AdriáticoPorta Rai es un nuevo desarrollo residencial y de inversión premium en la costa de Montenegro, situado en la legendaria Velika Plaža, la playa de arena más larga del Adriático. El proyecto combina un lujoso estilo de vida ju…
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