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Locales comerciales en venta en Ulcinj, Montenegro

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Hotel 67 m² en Ulcinj, Montenegro
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Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Propiedad comercial 13 039 m² en Ulcinj, Montenegro
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$5,98M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
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