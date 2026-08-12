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Villas en venta en Municipio de Ulcinj, Montenegro

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Ulcinj
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13 propiedades total found
Villa 1 habitación en Ulcinj, Montenegro
Villa 1 habitación
Ulcinj, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Una casa de tres dormitorios de nueva construcción de 160 m2 está disponible para la venta e…
$388,520
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Villa 1 habitación en , Montenegro
Villa 1 habitación
, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
This beautiful modern house for sale in Ulcinj, located in the quiet and desirable area of K…
$231,750
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Villa en Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 389 m²
Una hermosa casa en un acantilado justo afuera de Ulcinj está ahora en el mercado. Rodeado d…
$681,009
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Villa en Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 3
Situado en uno de los lugares más prestigiosos, cerca del casco antiguo histórico de Ulcinj,…
$441,286
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Villa 1 habitación en , Montenegro
Villa 1 habitación
, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Esta hermosa casa moderna en venta en Ulcinj, situada en la zona tranquila y deseable de Kod…
$231,750
VAT
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Villa en Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Presentamos a la venta una lujosa villa de dos plantas situada en la pintoresca zona de Doni…
$310,921
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Monteonline
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English, Русский, Српски
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Villa en Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
La casa se encuentra en la parte occidental de Ulcinj, a 300 metros de la playa de Liman II,…
$267,648
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Villa en Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Número de plantas 3
La casa se encuentra en la parte occidental de la ciudad de Ulcinj cerca de la playa de Lima…
$173,524
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Villa en Kruce Kerruci, Montenegro
Villa
Kruce Kerruci, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Venta: Villa en primera línea del mar en Montenegro 260 m2 de vivienda Sección 300 m2 La …
Precio en demanda
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MONTBEL D.O.O.
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Villa 1 habitación en R 22, Montenegro
Villa 1 habitación
R 22, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Una casa familiar moderna en venta en Štoj, Ulcinj, que ofrece el equilibrio perfecto de com…
$230,613
VAT
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Villa en Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 500 m²
Una oportunidad única: villa de ensueño en Ulcinj a un precio especial! Presentamos a su ate…
$1,55M
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Monteonline
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Villa en Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
La casa se encuentra en Ulcinj - Liman 2, un lugar ecológico tranquilo, en una parcela de 46…
$489,412
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Monteonline
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Villa en Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 6
Área 500 m²
Bar Riviera, Ulcinj. Nuevo mini-village de lujo de cuatro villas con un sistema de soporte d…
$1,41M
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Ulcinj, Montenegro

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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