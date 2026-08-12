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Locales comerciales en venta en Municipio de Ulcinj, Montenegro

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 13 039 m² en Ulcinj, Montenegro
Propiedad comercial 13 039 m²
Ulcinj, Montenegro
Área 13 039 m²
U4-303. Terreno en Uljcin con Vista Mar PanorámicaVenta de terreno en UljcinÁrea de la parce…
$5,98M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
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Hotel 67 m² en Ulcinj, Montenegro
Hotel 67 m²
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Vive en la costa más icónica de Montenegro en Porta Rai Beachfront Hotel & Residences, un co…
$446,757
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