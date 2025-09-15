Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Ulcinj
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Municipio de Ulcinj, Montenegro

Ulcinj Ulqin
3
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Lujoso complejo residencial gestionado por Karisma Hotels & Resorts en Ulcinj, Long Beach.Si…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Municipio de Ulcinj

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Municipio de Ulcinj, Montenegro

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir