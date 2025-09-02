Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Ubli
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Ubli, Montenegro

2 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Ubli, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Ubli, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 96 m²
Piso 1
Apartamento de 96 m2, situado en una residencia premium club en las orillas de la impresiona…
$304,132
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mbroker
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Casa en Ubli, Montenegro
Casa
Ubli, Montenegro
Área 50 m²
Parcela terrestre de 102.000 m2 en la pintoresca zona de Ubine, Radovce. El precio también i…
$581,998
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Ubli, Montenegro

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir