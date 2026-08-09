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Casas de campo en venta en Tivat, Montenegro

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Casa de campo 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa de campo 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Casa en venta en TivatUna casa moderna situada en la comunidad de Tivat Hills, a sólo 2 km d…
$490,938
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