  2. Montenegro
  3. Municipio de Tivat
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Estudio

Arrendamiento a largo plazo estudios en Municipio de Tivat, Montenegro

Estudio en Radovici, Montenegro
Estudio
Radovici, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Venta: Un nuevo apartamento estudio no utilizado en el prestigioso desarrollo de Luštica Bay…
$360,741
por mes
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Modern Studio Apartment en Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity De…
$474,782
por mes
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 22 m²
Piso 2/4
Este nuevo estudio con 22m2 de espacio interno + 9m2 de entresuelo, situado en la primera pl…
$495
por mes
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Alquiler a largo plazo - Estudio con altillo, patio y piscina, en Donja Lastva, TivatApartam…
$594
por mes
DON067 Studio in Tivat, with swimming pool, for long term rent en Tivat, Montenegro
DON067 Studio in Tivat, with swimming pool, for long term rent
Tivat, Montenegro
Área 20 m²
DON067Estudio en Tivat para alquiler a largo plazo!Con piscina.550€ mensualesEste estudio se…
$599
por mes
