Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Tivat
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo propiedad en Municipio de Tivat, Montenegro

;
Tivat
108
Donja Lastva
17
Krasici
8
Mrcevac
6
Mostrar más
150 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Tivat, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Un amplio y elegante apartamento de 4 dormitorios en alquiler situado en el prestigioso edif…
$1
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Tivat, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 50 m²
Piso 3
Alquiler a largo plazo ← Apartamento de 1 dormitorio en el centro de Tivat – Vista al mar, 5…
$932
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 96 m²
Piso 3
Alquiler de larga estancia ← Apartamento de 2 dormitorios en Seljanovo, Tivat – 96 m2, Masco…
$1,412
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 75 m²
Alquiler — Apartamento nuevo en Tivat, Gornji Kalimanj Precio de alquiler: 1.500 € / mes + u…
$1,740
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 40 m² en Tivat, Montenegro
Propiedad comercial 40 m²
Tivat, Montenegro
Área 40 m²
Piso 1
Espacio comercial para alquiler a largo plazo — Tivat, SeljanovoLocal comercial de 40 m2 dis…
$988
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento en Tivat, Montenegro
Apartamento
Tivat, Montenegro
Stan je funkcionalno organizovan i nalazi se na trećem spratu. Posebnu vrijednost daje prost…
$1,409
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento 1 habitación en Donja Lastva, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Donja Lastva, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 47 m²
Piso 3
Alquiler de corta duración 1 dormitorio en Donja Lastva, Tivat – Vista al mar, 47 m2Este apa…
$235
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 60 m²
Piso 2
Apartamento de 2 dormitorios en alquiler en Tivat, Mažina – Terraza, 60 m2Este apartamento d…
$1,172
por mes
Dejar una solicitud
A luxurious two-bedroom apartment 124m2 with an open view of the sea and a swimming pool is for rent in Tivat, Luštica. en Tivat, Montenegro
A luxurious two-bedroom apartment 124m2 with an open view of the sea and a swimming pool is for rent in Tivat, Luštica.
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
A luxurious two-bedroom apartment 124m2 with an open view of the sea and a swimming pool is …
$3,815
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Área 286 m²
Alquiler: Villa moderna inteligente con vista a la bahía panorámica — Tivat, MontenegroPreci…
$5,221
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Área 830 m²
Alquiler: Villa moderna con vista al mar impresionante - Tivat, MontenegroTamaño de la villa…
$4,069
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
Piso 6
Apartamento de 2 dormitorios en alquiler en Tivat, Seljanovo – 6th Floor, 90 m2Apartamento p…
$1,154
por mes
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Krasici, Montenegro
Dúplex 2 habitaciones
Krasici, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Apartamento duplex de lujo en venta en Kotor, Montenegro – 119,2 m2 con Panoramic Vistas al …
$577,186
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Tivat, Montenegro
Casa
Tivat, Montenegro
Izdaje se luksuzna vila u Tivtu – 330 m2 U ponudi je moderna, potpuno nova vila, smještena …
$5,872
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 100 m²
Piso 1
Disponible para alquiler a largo plazo: un amplio apartamento en planta baja con entrada pri…
$1,769
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Tivat, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 49 m²
Piso 2
Alquiler de larga estancia ← Apartamento de 1 dormitorio en Seljanovo, Tivat – Vista al mar,…
$1,355
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Krasici, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Krasici, Montenegro
Dormitorios 3
Área 125 m²
Villa estructura: 2 dormitorios, 2 baños, terraza-47,80m2, garaje-39,56 m2. Piscina. El área…
$2,325
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Apartamento 1 habitación en Tivat, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Experience refined Adriatic living in this luxury 2-bedroom apartment located in Boka Place,…
$3,245
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Área 110 m²
Alquiler de casas en Tivat — Kava Area, con piscinaUna hermosa casa totalmente amueblada con…
$3,495
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Tivat, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Modern One Bedroom Apartment in Boka Place, Porto Montenegro Discover this spacious and styl…
$2,318
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
Modern One Bedroom Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity …
$863,451
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Tivat, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Experiencia refinado Adriático viviendo en este lujoso apartamento de 2 dormitorios situado …
$3,245
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 116 m²
Piso 2
El único alquiler a largo plazo disponible en una de las residencias más buscadas de Porto M…
$4,418
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Tivat, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Moderno Apartamento de un dormitorio en Boka Place, Porto Montenegro Descubra este amplio y …
$2,318
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 146 m²
Piso 1
La residencia de élite Elena en el complejo Porto Montenegro es la opción perfecta para fami…
$5,898
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento en Tivat, Montenegro
Apartamento
Tivat, Montenegro
Área 25 m²
Piso 2
Alquiler a largo plazo — Modern Studio, Mazina, TivatUn moderno apartamento estudio para alq…
$639
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Área 110 m²
Piso 2
· Situado en el corazón de Porto Montenegro, dentro del recién desarrollado barrio de Boka P…
$4,129
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 164 m²
Piso 3
¿Estás buscando un apartamento amplio y elegante en Porto Montenegro? Este lujoso apartament…
$5,232
por mes
Dejar una solicitud
Apartment with a Sea View in Tivat for Rent en Tivat, Montenegro
Apartment with a Sea View in Tivat for Rent
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 3
Este apartamento está situado en Tivat. El mar y la playa están a 600 metros del apartamento…
$812
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Donja Lastva, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Donja Lastva, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Área 70 m²
Piso 2
Un amplio y luminoso apartamento en el exclusivo complejo Villa Jelena, situado en la presti…
$1,416
por mes
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Municipio de Tivat

apartamentos
casas independientes
bienes raíces comerciales

Parámetros de las propiedades en Municipio de Tivat, Montenegro

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Realting.com
Ir