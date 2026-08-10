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Áticos en Venta Municipio de Tivat, Montenegro

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Tivat
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Mrcevac
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40 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Donja Lastva, Montenegro
Ático Ático 2 habitaciones
Donja Lastva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 3
Inmobiliarias, MontenegroVenta es un ático de dos dormitorios de 125 m2 en un nuevo complejo…
$794,642
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Ático Ático 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Ático Ático 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 199 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$2,10M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Ático Ático 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
Piso 4
Ático de tres dormitorios (141.76m2 de espacio interior + 115.39m2 de terraza) El apartament…
$4,05M
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Ático Ático 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Ático Ático 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$2,09M
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Ático Ático 4 habitaciones en Mrcevac, Montenegro
Ático Ático 4 habitaciones
Mrcevac, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 4/4
Apartamento de 3 dormitorios totalmente amueblado en venta en nuestro primer edificio Mini C…
$267,678
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Mini Condos
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English, Español, Français, Italiano, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Ático Ático 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 8/8
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$1,86M
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Ático Ático 3 habitaciones en Mrcevac, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Mrcevac, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
Piso 4
Le presentamos un nuevo complejo residencial en una zona tranquila de Tivat, en el barrio de…
$1,16M
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Ático Ático 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 498 m²
Piso 8/8
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 294 m²
Piso 5/5
LOCALACIÓNEste ático se encuentra en Tivat dentro del exclusivo Porto Montenegro, ofreciendo…
$3,77M
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Ático Ático 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Ático Ático 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 620 m²
Superficie: 620 m2 (320 m2 interior + 300 m2 terraza)Dormitorios: 4Baños: 4 + 1Un apartament…
Precio en demanda
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Ático Ático 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Ático Ático 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Ático de lujo con vistas panorámicas al mar en el puerto deportivo de superyachts Porto Mont…
$2,28M
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MONTBEL D.O.O.
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Ático Ático en Tivat, Montenegro
Ático Ático
Tivat, Montenegro
Área 217 m²
Piso 3/3
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$779,523
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Ático Ático 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 199 m²
Piso 8/8
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$2,12M
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Ático Ático 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Ático Ático 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Piso 2/2
LOCALACIÓNEste ático está situado en Tivat, a solo 500 metros del centro de la ciudad y a 1 …
$346,272
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Ático Ático en Tivat, Montenegro
Ático Ático
Tivat, Montenegro
Área 239 m²
Piso 3/3
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$867,890
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Ático Ático 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 3/3
LOCALACIÓNEste ático está situado en Tivat, a solo 500 m del centro de la ciudad. La playa y…
$415,526
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Ático Ático en Tivat, Montenegro
Ático Ático
Tivat, Montenegro
Área 225 m²
Piso 3/3
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$816,342
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Ático Ático 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 234 m²
Piso 5/5
LOCALACIÓNSituado en el centro de Tivat, este apartamento combina comodidad urbana con un es…
$2,36M
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Ático Ático 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 357 m²
Superficie: 357 m2 (187 m2 + 170 m2 terrazas)Dormitorios: 3Baños: 3 + 1Espacio de garajeÁtic…
$3,22M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Ático Ático 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 247 m²
Piso 4/4
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Ático Ático 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
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Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 498 m²
Piso 8/8
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Ático Ático 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
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Nº de cuartos de baño 5
Área 437 m²
Piso 6/6
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Piso 8/8
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Ático Ático en Tivat, Montenegro
Ático Ático
Tivat, Montenegro
Ático de lujo con vistas al mar de 180° en Porto Montenegro – Boka Place Experimenta la vida…
$2,09M
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Ático Ático 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 237 m²
Piso 4/4
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Ático Ático 3 habitaciones en Mrcevac, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Mrcevac, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/1
Tivat is a beautiful coastal town located in the southwestern region of Montenegro. It is on…
$274,225
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Ático Ático 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Ático Ático 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 278 m²
Superficie: 278 m2 (202 m2 + 76 m2 terrazas)Dormitorios: 4Baños: 3 + 1Lujoso ático de cuatro…
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Ático Ático 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 437 m²
Superficie de vivienda: 437 m2 (185 m2 + 98 m2 terraza + 154 m2 terraza cubierta)Dormitorios…
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Ático Ático 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Ático Ático 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
https://mdrealty.me/estate_proproperty/kvartira-v-tivat-2377/?utm_Source=tg#   Vicious
$243,264
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Ático Ático 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
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Dormitorios 2
Área 68 m²
Penthouse de dos dormitorios con vista al mar panorámica a la venta en Tivat El penthouse t…
$258,200
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Tivat, Montenegro

con Garaje
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