Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Sveti Stefan
  4. Residencial
  5. Piso independiente

Casa en condominio en venta en Sveti Stefan, Montenegro

Piso independiente Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1/2
El apartamento en Sveti Stefan es un verdadero hallazgo para aquellos que aprecian la tranqu…
$123,404
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir