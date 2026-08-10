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Villas en venta en Stari Bar, Montenegro

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Villa en 18, Montenegro
Villa
18, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Una nueva villa en venta en Montenegro, en los suburbios de Bara. Al centro de la ciudad uno…
$351,652
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
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Villa en Stari Bar, Montenegro
Villa
Stari Bar, Montenegro
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Venta de una nueva villa en Montenegro, en la zona de Bar Parcela de tierraSituado en la zon…
$351,050
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