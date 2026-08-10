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Propiedades residenciales en venta en Stari Bar, Montenegro

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casas independientes
8
8 propiedades total found
Villa en 18, Montenegro
Villa
18, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Una nueva villa en venta en Montenegro, en los suburbios de Bara. Al centro de la ciudad uno…
$351,652
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Casa en Stari Bar, Montenegro
Casa
Stari Bar, Montenegro
Área 15 000 m²
La superficie de la parcela es de 15 000 m2. Parcela con vista al mar en Montenegro, en la c…
$179
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Casa en Stari Bar, Montenegro
Casa
Stari Bar, Montenegro
Área 10 500 m²
En venta una parcela con vistas panorámicas al mar, panoramas vertiginosos de las montañas, …
$298
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LDV InvestLDV Invest
Casa 7 habitaciones en Podgrad donja ulica, Montenegro
Casa 7 habitaciones
Podgrad donja ulica, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 324 m²
Número de plantas 3
Una casa de tres plantas con un anexo y un amplio patio cerca del Old Bar en el pueblo de Po…
$652,973
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Casa en Stari Bar, Montenegro
Casa
Stari Bar, Montenegro
Área 20 000 m²
Terrenos en venta en Montenegro. Una parcela con vistas al mar y al casco antiguo de Old Bar…
$167
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Casa 2 habitaciones en Stari Bar, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Stari Bar, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Número de plantas 2
Una casa en venta en un Old Bar, ideal para vivir en familia o como inversión. La parcela (5…
$162,934
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Casa 4 habitaciones en Stari Bar, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Stari Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 170 m²
Excelente casa familiar de 120m2 (según los documentos 71m2) en Stari Bar. Junto a ella se h…
$256,089
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Villa en Stari Bar, Montenegro
Villa
Stari Bar, Montenegro
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Venta de una nueva villa en Montenegro, en la zona de Bar Parcela de tierraSituado en la zon…
$351,050
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