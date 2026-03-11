Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Alquiler a largo plazo de casas independientes con vistas a la montaña en Montenegro

Podgorica
28
Budva
25
Tivat
5
Krasici
6
3 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Susanj, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Susanj, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Piso 4
Ofrecemos para alquilar un amplio apartamento en Šušanj, Bar, ideal para múltiples familias …
Precio en demanda
Villa en Becici, Montenegro
Villa
Becici, Montenegro
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 12
Área 350 m²
Piso 3
Nos complace presentar una oferta exclusiva para el alquiler de una villa situada en la impr…
Precio en demanda
Casa 3 habitaciones en Dindinovici, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Dindinovici, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 285 m²
Piso 3
Situado en la pintoresca zona de Zankovići en Bar, esta impresionante casa ofrece una superf…
Precio en demanda
