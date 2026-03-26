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Inversiones Inmobiliarias en Prcanj, Montenegro

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De inversiones 595 m² en Prcanj, Montenegro
De inversiones 595 m²
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 12
Área 595 m²
Ofrecemos un pequeño hotel familiar a 3 km de la antigua ciudad de Kotor al comienzo del pue…
$2,43M
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De inversiones 515 m² en Prcanj, Montenegro
De inversiones 515 m²
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 515 m²
Ofrecemos a la venta un gran sitio y una casa sin terminar, dividida en 2 Townhaus, casi 1 l…
$924,660
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De inversiones 500 m² en Prcanj, Montenegro
De inversiones 500 m²
Prcanj, Montenegro
Área 500 m²
Ofrecemos a la venta desde el propietario una zona exclusiva con vistas únicas para construi…
$1,27M
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