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30 propiedades total found
Villa en Miloja Pavlovica, Montenegro
Villa
Miloja Pavlovica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
In a mixed-use residential and commercial building, a new, fully furnished 180 m² duplex apa…
$2,318
por mes
VAT
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Villa en Podgorica, Montenegro
Villa
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 120 m²
Una casa de tres dormitorios totalmente amueblada con un patio cercado y aparcamiento privad…
$1,391
por mes
VAT
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Villa en Podgorica, Montenegro
Villa
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Una casa familiar espaciosa y funcional está disponible para alquilar en el comienzo mismo d…
$1,738
por mes
VAT
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Villa en Podgorica, Montenegro
Villa
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Una amplia casa de 100 m2 está disponible para alquilar en Zagorić, ideal para una familia. …
$1,043
por mes
VAT
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Villa en 11, Montenegro
Villa
11, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Una espaciosa casa de tres dormitorios en alquiler en Podgorica, situada en la calle Dalmati…
$1
por mes
VAT
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Villa en 11, Montenegro
Villa
11, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
A spacious three-bedroom house for rent in Podgorica, located on Dalmatinska Street in a qui…
$1
por mes
VAT
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Villa en Podgorica, Montenegro
Villa
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Fully furnished house floor with a separate entrance located in Tološi, Podgorica.The proper…
$811
por mes
VAT
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Villa en Spasoja Raspopovica, Montenegro
Villa
Spasoja Raspopovica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
A fully furnished house of 200 m² is available for rent, located in a quiet area of Stari Ae…
$1,391
por mes
VAT
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Villa en Miloja Pavlovica, Montenegro
Villa
Miloja Pavlovica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
🏡 Amplia casa totalmente amueblada con 1600 m2 de Yard en Gornja Gorica, Podgorica – Alquile…
$2,309
por mes
VAT
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Villa en 82, Montenegro
Villa
82, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
A 160 m² house is available for rent, located on Dalmatinska Street in a quiet residential a…
$2,897
por mes
VAT
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Villa en Miloja Pavlovica, Montenegro
Villa
Miloja Pavlovica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
A luxury modern villa for rent in Podgorica, offering high-end design, advanced smart-home s…
$4,635
por mes
VAT
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Villa en Miloja Pavlovica, Montenegro
Villa
Miloja Pavlovica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Modern high-quality villa of approx. 225 m² in the residential area of Gornja Gorica, just 1…
$4,635
por mes
VAT
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Villa en Podgorica, Montenegro
Villa
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Área 250 m²
Una amplia y totalmente equipada casa de cuatro dormitorios está disponible para alquilar en…
$2,086
por mes
VAT
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Villa en Miloja Pavlovica, Montenegro
Villa
Miloja Pavlovica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
En un edificio residencial y comercial de uso mixto, se puede alquilar un nuevo apartamento …
$2,318
por mes
VAT
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Villa en 28, Montenegro
Villa
28, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
$1
por mes
VAT
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Villa en R 23, Montenegro
Villa
R 23, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Situado en el conveniente barrio Vranjske Njive, esta hermosa propiedad ofrece 175 m2 de esp…
$2,897
por mes
VAT
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Villa en Kosmajska, Montenegro
Villa
Kosmajska, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 262 m²
Una prestigiosa villa de lujo de dos niveles disponible para alquilar en la tranquila zona r…
$5,184
por mes
VAT
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Villa en R 23, Montenegro
Villa
R 23, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Located in the desirable Vranjske Njive neighborhood, this beautiful property offers 175 m² …
$2,897
por mes
VAT
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Villa en 28, Montenegro
Villa
28, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
$1
por mes
VAT
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Villa en Podgorica, Montenegro
Villa
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Ubicación: Iva Andrića Street, Zagorica, cerca de Gorica Park Forest, a 1,5 km del centro de…
$2,665
por mes
VAT
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Villa en Podgorica, Montenegro
Villa
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Una amplia casa de 100 m2 está disponible para alquilar en Zagorić, ideal para una familia. …
$1,043
por mes
VAT
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Villa en Podgorica, Montenegro
Villa
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso completamente amueblado con una entrada independiente situada en Tološi, Podgorica. La …
$811
por mes
VAT
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Villa en Podgorica, Montenegro
Villa
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Location: Iva Andrića Street, Zagorica, near Gorica Park Forest, 1.5 km from the city center…
$2,665
por mes
VAT
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Villa en 82, Montenegro
Villa
82, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Una casa de 160 m2 está disponible para alquilar, situada en la calle Dalmatinska en una zon…
$2,897
por mes
VAT
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Villa en Podgorica, Montenegro
Villa
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
A spacious and functional family house is available for rent at the very beginning of Donja …
$1,738
por mes
VAT
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Villa en Miloja Pavlovica, Montenegro
Villa
Miloja Pavlovica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Una villa moderna de lujo en alquiler en Podgorica, que ofrece diseño de alta gama, sistemas…
$4,635
por mes
VAT
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Villa de 3 habitaciones en Podgorica, Montenegro
Villa de 3 habitaciones
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 120 m²
A fully furnished three-bedroom house with a fenced yard and private parking is available fo…
$1,391
por mes
VAT
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Villa en Spasoja Raspopovica, Montenegro
Villa
Spasoja Raspopovica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Una casa totalmente amueblada de 200 m2 está disponible para alquilar, situada en una zona t…
$1,391
por mes
VAT
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Villa de 4 habitaciones en Podgorica, Montenegro
Villa de 4 habitaciones
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 250 m²
A spacious and fully equipped four-bedroom house is available for rent in Podgorica. The pro…
$2,086
por mes
VAT
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Villa en Miloja Pavlovica, Montenegro
Villa
Miloja Pavlovica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Villa moderna de alta calidad de aprox. 225 m2 en la zona residencial de Gornja Gorica, a so…
$4,635
por mes
VAT
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