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Arrendamiento a largo plazo hoteles en Podgorica, Montenegro

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Hotel 126 m² en Podgorica, Montenegro
Hotel 126 m²
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Área 126 m²
Se puede alquilar un espacio comercial de 126 m2 en el edificio “Normal”, anteriormente cono…
$2,897
por mes
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Hotel 126 m² en Podgorica, Montenegro
Hotel 126 m²
Podgorica, Montenegro
Área 126 m²
A commercial space of 126 m² is available for rent in the “Normal” building, formerly known …
$2,897
por mes
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Hotel 124 m² en 90, Montenegro
Hotel 124 m²
90, Montenegro
Área 124 m²
124 m² commercial/business space in the center of Podgorica, in a highly visible and easily …
$2,318
por mes
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Hotel 124 m² en 90, Montenegro
Hotel 124 m²
90, Montenegro
Habitaciones 1
Área 124 m²
124 m2 de espacio comercial/negocios en el centro de Podgorica, en una ubicación muy visible…
$2,318
por mes
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