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Apartamentos con Jardín en venta en Podgorica, Montenegro

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1 habitación
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2 habitaciones
177
3 habitaciones
63
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2 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en , Montenegro
Apartamento 5 habitaciones
, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1
Venta urgenteUn apartamento de tres dormitorios de 75m2 con un patio cercado de 60m2 está en…
$162,778
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Agencia
Horizon Real Estate
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English
Apartamento 2 habitaciones en Podgorica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Podgorica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 1
Venta es un nuevo apartamento de dos dormitorios en la zona de lujo de Podgorica, ideal para…
$241,826
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Parámetros de las propiedades en Podgorica, Montenegro

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