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Arrendamiento a largo plazo estudios en Municipio de Podgorica, Montenegro

Podgorica
41
Estudio Borrar
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41 propiedad total found
Estudio 1 habitación en 14 a, Montenegro
Estudio 1 habitación
14 a, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
🏠 Najam garsonjere - City Kvart, Podgorica💶 350 € / mesečno📏 33 m2🚿 1 kupatilo Opis nekretni…
$410
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en 4, Montenegro
Estudio 1 habitación
4, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Suitable for students Long-term lease First floor Area: 33 m² Location: Obala Ribnice, very …
$464
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
🏠 Estudio Apartamento en alquiler, Zabjelo 📍 Ubicación: Dušana Milutinovića Street, Zabjelo📐…
$464
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en 917111353, Montenegro
Estudio 1 habitación
917111353, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Rent: €400 / month Floor: 5th floor (2 elevators)Features: Fully furnished, air conditioning…
$464
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
🏢 Alquiler: Estudio no amueblado – 24 m2 – Zabjelo, Iva Vizina Street, cerca de Multikom ✨ B…
$232
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en 14 a, Montenegro
Estudio 1 habitación
14 a, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
📐 Superficie: 26 m2🏢 Planta: 5a📍 Ubicación: City Kvart💶 Precio: 370 € por mes Un moderno y b…
$429
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en Zmaj Jovina, Montenegro
Estudio 1 habitación
Zmaj Jovina, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
$464
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Un apartamento estudio totalmente amueblado de 29 m2 está disponible para alquilar, situado …
$406
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en 14 a, Montenegro
Estudio 1 habitación
14 a, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
El apartamento estudio totalmente amueblado y equipado (33m2) está disponible para alquilar …
$448
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
🏢 For Rent: Unfurnished Studio – 24 m² – Zabjelo, Iva Vizina Street, near Multikom ✨ Bright …
$232
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en 4, Montenegro
Estudio 1 habitación
4, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Adecuado para estudiantes Alquiler a largo plazo Primera planta Área: 33 m2 Ubicación: Obala…
$464
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
A fully furnished 29 m² studio apartment is available for rent, located on the high ground f…
$406
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
$348
por mes
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Estudio en Podgorica, Montenegro
Estudio
Podgorica, Montenegro
Área 19 m²
A brand-new, never-occupied luxury studio apartment of 19 m² is available for rent or sale, …
$521
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Área 25 m²
🏡 25 m² Studio Apartment for Rent – Master Kvart, Podgorica 📍 Located in Master Kvart, a pop…
$464
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en 917111353, Montenegro
Estudio 1 habitación
917111353, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Apartamento estudio totalmente amueblado de 27 m2 con una bonita terraza en Master Kvart, un…
$521
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
$348
por mes
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Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
🏠 Studio Apartment for Rent, Zabjelo 📍 Location: Dušana Milutinovića Street, Zabjelo📐 Size: …
$464
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en 14 a, Montenegro
Estudio 1 habitación
14 a, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
📐 Area: 26 m²🏢 Floor: 5th📍 Location: City Kvart💶 Price: €370 per month A modern and well-mai…
$429
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en 917111353, Montenegro
Estudio 1 habitación
917111353, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Alquiler: €400 / mes Piso: 5a planta (2 ascensores) Características: Totalmente amueblado, a…
$464
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en , Montenegro
Estudio 1 habitación
, Montenegro
Habitaciones 1
Área 37 m²
Un apartamento semi-estudio muy amplio y luminoso de 37 m2 está disponible para alquilar, co…
$452
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Apartamento estudio totalmente amueblado de 25 m2 está disponible para alquilar en Zabjelo, …
$348
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
A 32 m² studio apartment is available for rent in the Vezirov Most area, near the city cente…
$429
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en , Montenegro
Estudio 1 habitación
, Montenegro
Habitaciones 1
Área 37 m²
A very spacious and bright semi-studio apartment of 37 m² is available for rent, featuring a…
$452
por mes
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Estudio 1 habitación en Svetlane Kane Radevic, Montenegro
Estudio 1 habitación
Svetlane Kane Radevic, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
📏 Size: 30 m²📍 Location: Gorica C Bright, functional, and fully furnished studio, ideal for …
$464
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Fully furnished studio apartment of 25 m² is available for rent in Zabjelo, on 4 Jula Street…
$348
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Apartamento atractivo para alquilar – Acogedor y Moderno 🏡✨ ¡Le ofrecemos un apartamento atr…
$381
por mes
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Estudio 1 habitación en Tuski put, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tuski put, Montenegro
Habitaciones 1
Área 30 m²
A 30 m² apartment for rent, located at 57 Stanka Radonjića Blvd, on the 4th floor.The apartm…
$406
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Un apartamento totalmente amueblado de 28 m2 está disponible para alquilar en el mismo centr…
$381
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en Zmaj Jovina, Montenegro
Estudio 1 habitación
Zmaj Jovina, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
$464
por mes
VAT
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