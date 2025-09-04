Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Petrovac
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Estudio

Arrendamiento a largo plazo estudios en Petrovac, Montenegro

Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitacion en Petrovac, Montenegro
Estudio 1 habitacion
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 2
Inmobiliaria MontenegroAlquiler: apartamento estudio amueblado de 26m2 en Petrovac.El estudi…
$408
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Ir