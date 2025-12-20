Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Petrovac
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Propiedad comercial

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Petrovac, Montenegro

1 propiedad total found
Propiedad comercial 406 m² en Petrovac, Montenegro
Propiedad comercial 406 m²
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 1
Área 406 m²
Un espacio comercial de 406 m2 está disponible para alquiler, situado en una excelente zona …
$6,442
por mes
