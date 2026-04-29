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Apartamentos con piscina en venta en Niksic, Montenegro

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Apartamento 9 habitaciones en Put pored Bistrice III, Montenegro
Apartamento 9 habitaciones
Put pored Bistrice III, Montenegro
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 507 m²
Piso 4
Esta impresionante propiedad presenta una oportunidad incomparable para poseer una villa de …
$1,74M
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Parámetros de las propiedades en Niksic, Montenegro

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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De lujo
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