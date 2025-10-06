Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Nikšić
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Municipio de Nikšić, Montenegro

Niksic
3
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 1 habitacion en Municipio de Nikšić, Montenegro
Casa 1 habitacion
Municipio de Nikšić, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 1
A beautiful and spacious plot of land is for sale, located just 8 km from the town of Niksic…
$99,853
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipio de Nikšić, Montenegro

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir