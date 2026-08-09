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Casas en Venta en Municipio de Nikšić, Montenegro

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Niksic
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5 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Niksic, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Niksic, Montenegro
Dormitorios 4
Área 220 m²
Magnífica casa en el pueblo de Kovachi. Un lugar tranquilo aislado con hermosa naturaleza y …
$484,317
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Casa 1 habitacion en Municipio de Nikšić, Montenegro
Casa 1 habitacion
Municipio de Nikšić, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 1
Una hermosa y espaciosa parcela de tierra está en venta, situada a sólo 8 km de la ciudad de…
$99,853
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Casa 1 habitacion en Niksic, Montenegro
Casa 1 habitacion
Niksic, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 2
$87,197
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Niksic, Montenegro
Casa
Niksic, Montenegro
Área 109 m²
For sale is a legal house with a plot of 8.4 acres and a residence permit in Montenegro. The…
$87,261
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Casa 2 habitaciones en Milocani, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Milocani, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Número de plantas 1
Venta: una casa acogedora con su propia bodega en una ubicación tranquila y pintoresca. Ubic…
$86,681
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Nikšić, Montenegro

con Garaje
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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