  Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$704
ID: 28523
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se prazan dvosoban stan u strogom Centru grada!Stan je ukupne kvadrature 69m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade bez lifta!Idealan kao poslovni prostor!Izdaje se na duzi vremenski prostor uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
