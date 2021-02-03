  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$125,576
ID: 28552
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Na prodaju jednosoban stan u privatnom kompleksu od tri zgrade na Zabjelu!   Stan se nalazi na petom spratu zgrade, ciji je investitor Kips Gradnja!   Uz stan dolazi jedno parking mjesto pod rampom!  

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Barrio residencial Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$125,576
