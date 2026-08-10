Apartamentos en venta en Reino Unido

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Apartamento 4 habitaciones en Crieff, Reino Unido
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Apartamento 4 habitaciones
Crieff, Reino Unido
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 129 m²
Piso 2/2
ELMSConnaught Terrace, Crieff, Perthshire PH7 3DJSCOTLAND***Roof totalmente nuevo 2025******…
$215,856
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Apartamento 2 habitaciones en Wembley, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Wembley, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Situado en el corazón vibrante del noroeste de Londres, estos apartamentos contemporáneos de…
$772,343
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Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Poplar Riverside ofrece un nuevo nivel de vida de lujo al este de Londres con sus exclusivos…
$986,682
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Apartamento 4 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 4 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Situado en el animado barrio de Battersea, estos apartamentos de 1, 2, y 3 dormitorios ofrec…
$7,40M
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Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Estos impresionantes apartamentos ofrecen lo último en vida de lujo, a pocos minutos del Par…
$960,839
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Apartamento 2 habitaciones en Tonbridge and Malling, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Tonbridge and Malling, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Este elegante apartamento de 2 dormitorios abarca 830 pies cuadrados y cuenta con un aspecto…
$772,874
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Apartamento 2 habitaciones en Woolwich, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Woolwich, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Este apartamento de 799 pies cuadrados (74 m2) de dos dormitorios está disponible para £705,…
$950,332
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Apartamento 1 habitacion en Reading, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Reading, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Este hermoso apartamento de 1 dormitorio en venta en Reading ofrece un perfecto equilibrio d…
$495,013
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Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Experimenta la energía vibrante de Camden mientras disfrutas del lujo moderno en estos elega…
$1,10M
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Apartamento 2 habitaciones en Wembley, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Wembley, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Residencial St Watkins
$743,410
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Apartamento 4 habitaciones en Ascot, Reino Unido
Apartamento 4 habitaciones
Ascot, Reino Unido
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 318 m²
Los apartamentos en venta en Sunningdale son muy solicitados por los compradores que quieren…
$4,78M
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Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
su elegante apartamento de dos dormitorios en Lombard Square está diseñado para una cómoda v…
$735,153
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Apartamento 2 habitaciones en Birmingham, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Birmingham, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Descubra una colección de apartamentos elegantes y contemporáneos en Birmingham, que ofrecen…
$484,704
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Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Invierte en uno de los barrios más buscados de Londres con estas casas impresionantes en Cam…
$1,11M
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Apartamento 3 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 3 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 103 m²
Poplar Riverside ofrece el espacio de vida ideal para familias, combinando casas modernas co…
$1,29M
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Apartamento 2 habitaciones en Tonbridge and Malling, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Tonbridge and Malling, Reino Unido
Dormitorios 2
Área 76 m²
Disfrute de la vida de lujo en este apartamento de 2 dormitorios, con 817 pies cuadrados de …
$877,948
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Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Experimenta la vida moderna en New Malden, Surrey, donde el diseño contemporáneo cumple con …
$561,186
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Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Down Street Park
$576,441
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Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Disfrute de lo mejor de East London en Bow, con 1, 2, y apartamentos de 3 dormitorios que of…
$1,11M
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Apartamento 2 habitaciones en Lowestoft, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Lowestoft, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Situado a lo largo del paseo marítimo revitalizado, este excepcional desarrollo residencial …
$915,528
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Apartamento 2 habitaciones en Southampton, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Southampton, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Este nuevo desarrollo exclusivo ofrece una oportunidad única para experimentar la vida conte…
$899,358
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Apartamento 1 habitacion en Mánchester, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Mánchester, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Torre Imperial
$318,036
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Apartamento 4 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 4 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
xperience el mejor en la orilla del río viviendo en Powerhouse, Chelsea Waterfront. Este luj…
$16,12M
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Apartamento 2 habitaciones en Preston, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Preston, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
Royal Prestige Park
$258,404
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Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Situado en el corazón de Canary Wharf, este nuevo desarrollo impresionante ofrece una oportu…
$1,46M
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Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
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Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Wandsworth Mills ofrece una oportunidad exclusiva para los inversores que buscan asegurar un…
$1,36M
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Apartamento 3 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 3 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
This 1,154 sq ft (107.2 m2) three-bedroom apartment, offers a luxurious and spacious living …
$3,09M
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Apartamento 1 habitacion en Southampton, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Southampton, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Situado a lo largo de las orillas del río Támesis, este nuevo desarrollo excepcional ofrece …
$732,888
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Apartamento 2 habitaciones en Staines upon Thames, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Staines upon Thames, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Situado en la próspera ciudad de Staines-upon-Thames, estas casas modernas presentan una opo…
$605,924
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Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Este apartamento de estilo contemporáneo tiene 829 pies cuadrados (77 m2) y ofrece un balcón…
$1,27M
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