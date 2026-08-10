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Casas en Venta en Reino Unido

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68 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Londres, Reino Unido
Casa 4 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 452 m²
Discover the epitome of luxury living with these exquisite 4-bedroom townhouses in Fulham. N…
$7,34M
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Casa 4 habitaciones en Wallingford, Reino Unido
Casa 4 habitaciones
Wallingford, Reino Unido
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
This exceptional 4-bedroom detached house in Wallingford offers refined modern living with f…
$1,35M
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Casa 4 habitaciones en Enfield, Reino Unido
Casa 4 habitaciones
Enfield, Reino Unido
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
London - Trent Park, set within a historic and peaceful enclave, these luxurious homes offer…
$2,13M
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Enfield, Reino Unido
Casa 3 habitaciones
Enfield, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
Step into a world of historic elegance with this 3-bedroom, 3-bathroom mews home for sale in…
$1,96M
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Casa 4 habitaciones en Wallingford, Reino Unido
Casa 4 habitaciones
Wallingford, Reino Unido
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 113 m²
Esta excepcional casa independiente de 4 dormitorios en venta en Wallingford es la combinaci…
$986,030
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Casa 4 habitaciones en Wallingford, Reino Unido
Casa 4 habitaciones
Wallingford, Reino Unido
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 142 m²
Nestled in the picturesque town of Wallingford, these beautifully designed homes combine tim…
$986,616
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Casa 5 habitaciones en Tonbridge and Malling, Reino Unido
Casa 5 habitaciones
Tonbridge and Malling, Reino Unido
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 258 m²
This stunning freehold 5-bedroom detached home in Hildenborough, Kent, offers an exceptional…
$1,98M
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Casa 4 habitaciones en Enfield, Reino Unido
Casa 4 habitaciones
Enfield, Reino Unido
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 182 m²
Discover the perfect balance of elegance and practicality in this beautifully designed 4-bed…
$2,27M
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Casa 3 habitaciones en Swaffham, Reino Unido
Casa 3 habitaciones
Swaffham, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Located in a prime riverside position, this development embodies London's enduring industria…
$1,45M
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Casa 3 habitaciones en Wallingford, Reino Unido
Casa 3 habitaciones
Wallingford, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
This beautifully designed freehold 3-bedroom detached house offers spacious interiors with a…
$851,064
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Casa 5 habitaciones en Maidenhead, Reino Unido
Casa 5 habitaciones
Maidenhead, Reino Unido
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Exceptional 5 Bedroom Detached House in Maidenhead - Perfect for Modern Family Living Step …
$1,69M
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Casa 3 habitaciones en Cranleigh, Reino Unido
Casa 3 habitaciones
Cranleigh, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Discover a modern 3-bedroom, 2-bathroom home offering 1,296 sq ft of living space. This Sout…
$1,00M
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Casa 5 habitaciones en Tonbridge and Malling, Reino Unido
Casa 5 habitaciones
Tonbridge and Malling, Reino Unido
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 258 m²
Houses for sale in Hildenborough offer the perfect blend of countryside charm, modern living…
$2,02M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Hartlepool, Reino Unido
Adosado Adosado 4 habitaciones
Hartlepool, Reino Unido
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
UK FREEHOLD PROPERTY INVESTMENTGenerar GBP Alquiler de ingresos, Construir la equidad y crec…
$159,484
VAT
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Agencia
Keller Williams
Idiomas hablados
English, Türkçe
Casa 3 habitaciones en Hart, Reino Unido
Casa 3 habitaciones
Hart, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Situado en medio de la tranquila belleza de la campiña de Hampshire, esta colección de casas…
$852,263
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Casa 4 habitaciones en Enfield, Reino Unido
Casa 4 habitaciones
Enfield, Reino Unido
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 221 m²
This remarkable 4-bedroom freehold mews home offers a rare chance to live within one of Lond…
$3,43M
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Casa 3 habitaciones en Cranleigh, Reino Unido
Casa 3 habitaciones
Cranleigh, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Nestled in the heart of Surrey's countryside, this beautifully designed 3-bedroom end-of-ter…
$926,982
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Casa 5 habitaciones en Enfield, Reino Unido
Casa 5 habitaciones
Enfield, Reino Unido
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Experience refined countryside living in this stunning 5-bedroom, 3-bathroom terraced home n…
$2,55M
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Casa 3 habitaciones en Hart, Reino Unido
Casa 3 habitaciones
Hart, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Located in the heart of the scenic Hampshire countryside, this selection of one to five-bedr…
$939,900
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Casa 4 habitaciones en Hart, Reino Unido
Casa 4 habitaciones
Hart, Reino Unido
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
This impressive 4-bedroom detached house for sale in Fleet offers 1,543 sq ft of beautifully…
$1,15M
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Casa 3 habitaciones en Enfield, Reino Unido
Casa 3 habitaciones
Enfield, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
Step into timeless elegance with this remarkable 3-bedroom, 3-bathroom mews-style residence …
$2,17M
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Casa 4 habitaciones en Cranbrook, Reino Unido
Casa 4 habitaciones
Cranbrook, Reino Unido
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
This beautifully designed 4-bedroom, 2-bathroom detached home offers 1,414 sq ft of space. W…
$948,581
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Casa 3 habitaciones en Wallingford, Reino Unido
Casa 3 habitaciones
Wallingford, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
This beautiful 3-bedroom detached house in Winterbrook Meadows perfectly combines contempora…
$779,118
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Casa 3 habitaciones en Cranleigh, Reino Unido
Casa 3 habitaciones
Cranleigh, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Esta impresionante terraza de tres dormitorios en Cranleigh, Surrey, ofrece la combinación p…
$852,263
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Casa 3 habitaciones en Wallingford, Reino Unido
Casa 3 habitaciones
Wallingford, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
This freehold 3-bedroom semi-detached house combines modern design with a tranquil countrysi…
$661,963
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Casa 5 habitaciones en Tonbridge and Malling, Reino Unido
Casa 5 habitaciones
Tonbridge and Malling, Reino Unido
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 208 m²
This impressive 5-bedroom detached family home in Oakhill, Hildenborough, blends elegant des…
$1,82M
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Casa 3 habitaciones en Southall, Reino Unido
Casa 3 habitaciones
Southall, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 111 m²
Discover an exclusive collection of 3-bedroom townhouses for sale in Southall, offering over…
$1,15M
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Casa 4 habitaciones en Wallingford, Reino Unido
Casa 4 habitaciones
Wallingford, Reino Unido
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Houses for sale in Wallingford are in growing demand, thanks to the town's perfect mix of hi…
$1,35M
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Casa 4 habitaciones en Enfield, Reino Unido
Casa 4 habitaciones
Enfield, Reino Unido
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
This stunning freehold 4-bedroom semi-detached family home offers 1,768 sq. ft. of thoughtfu…
$1,99M
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Casa 4 habitaciones en Cranbrook, Reino Unido
Casa 4 habitaciones
Cranbrook, Reino Unido
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Step into luxury with this spacious 4-bedroom, 2-bathroom detached home spanning 1,414 sq ft…
$928,517
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