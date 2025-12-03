  1. Realting.com
  2. Reino Unido
  3. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Reino Unido

Londres
1
Inglaterra
1
Gran Londres
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Casa adosada Oh So Close DarGlobal
Casa adosada Oh So Close DarGlobal
Casa adosada Oh So Close DarGlobal
Casa adosada Oh So Close DarGlobal
Casa adosada Oh So Close DarGlobal
Mostrar todo Casa adosada Oh So Close DarGlobal
Casa adosada Oh So Close DarGlobal
Londres, Reino Unido
de
$742,145
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Escapar del bullicio y el bullicio del centro de Londres y descubrir un oasis exclusivo en el corazón de Ealing, West London con Oh So Close.Ubicado a pocos pasos del pintoresco Walpole Park y el sereno Lammas Park, esta prestigiosa propiedad ofrece la combinación perfecta de tranquilidad y …
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir