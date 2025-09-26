Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Reino Unido
  3. Alquiler a largo plazo
  4. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Reino Unido

Londres
600
Inglaterra
613
City of Westminster
4
City de Londres
9
613 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Piso 4
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Welcome to a world of luxury and style, where trad…
$7,437
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 3 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 113 m²
Piso 2
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This is a very unique interior designed newly buil…
$11,713
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 3 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 2/15
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Situated in the heart of the Paddington Basin, thi…
$9,546
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 8 m²
Piso 6/9
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Two 2 Bedroom Apartment in a new build developmen…
$6,880
por mes
Apartamento 2 habitaciones en City of Westminster, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
City of Westminster, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 7/7
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Living in this luxurious two-bedroom apartment in …
$7,056
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Welcome to this stunning two-bedroom flat in Kensi…
$6,149
por mes
Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 3/10
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Presenting an impressive, professionally designed …
$4,129
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Modern 2 Bedroom Apartment with Balcony to Rent in…
$661,784
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 6/6
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Fully Furnished 2 Bedroom Fully Serviced Furnished…
$10,250
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 3 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 174 m²
Número de plantas 4
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This unique interior designed newly built three-be…
$16,456
por mes
Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 6/15
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: The apartment comprises a wonderful open plan kitc…
$4,217
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 5/7
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: New Build Fully Furnished 2 Bedroom Apartment with…
$10,536
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 2/10
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Available Furnished & Unfurnished: Two Bedroom Apa…
$7,203
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Available Furnished & Unfurnished: 2 Bedroom Apart…
$6,095
por mes
Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Fully Furnished 1 Bedroom Apartment with Balcony t…
$609,075
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 3 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 3/11
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: London is a city of many wonders, from the beautif…
$11,712
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 2/2
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Interior Designed Riverview 2 Bedroom Penthouse Ap…
$8,560
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Wembley, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Wembley, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Piso 9
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This is a unique brand new apartment with large te…
$3,068
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 10
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: A newly refurbished Fully Furnished Serviced apart…
$20,682
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 3 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 8 m²
Piso 4/15
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: A stunning interior designed apartment with water …
$9,723
por mes
Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 5 m²
Piso 9/12
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Boasting approximately 50 square metres of well-co…
$3,318
por mes
Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 7 m²
Piso 1
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: 1 Bedroom Apartment with swimming pool and spa acc…
$6,641
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 7 m²
Piso 3/7
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Indulge in the epitome of luxury living with this …
$10,307
por mes
Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 3/8
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Fully Furnished and equipped 1 Bedroom Apartment w…
$7,126
por mes
Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 3/7
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Introducing a recently refurbished apartment with …
$6,552
por mes
Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Beautiful 1 Bedroom Apartment to Rent in Nine Elms…
$4,099
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Piso 3/10
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: An impressive interior designed 886 Sq Ft two-bedr…
$6,325
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 8 m²
Número de plantas 4
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Two Bedroom Penthouse Apartment to Rent in the new…
$8,316
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Fully Furnished 2 Bedroom apartment to Rent in Can…
$5,826
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 3 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 6 m²
Número de plantas 5
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Victorian white stucco fronted property in Kensing…
$12,005
por mes
