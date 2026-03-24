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Casa en condominio en venta en Lustica, Montenegro

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Apartamento independiente Piso independiente 8 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 8 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 510 m²
Número de plantas 3
Venta es un complejo residencial de varios niveles que consta de dos casas ubicadas en la pe…
$1,85M
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Parámetros de las propiedades en Lustica, Montenegro

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