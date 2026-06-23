Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Kolasin
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en Kolasin, Montenegro

;
bienes raíces comerciales
8
hoteles
3
inversiones inmobiliarias
4
Negocio listo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Negocio listo 51 m² en Kolasin, Montenegro
Negocio listo 51 m²
Kolasin, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 4/4
Ofrecemos apartamentos en venta en un moderno hotel y complejo residencial gestionado por un…
$344,734
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir