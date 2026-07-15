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Casas cerca del club de golf en Venta en Municipio de Kolašin, Montenegro

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Kolasin
22
Drpe
3
Smailagica Polje
3
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1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 2
🏡 Casa en venta junto a la estación de esquí — ¡solo 139.000€! ¡Una oportunidad fantástic…
$167,590
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Agencia
Mini Condos
Idiomas hablados
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Tipos de propiedades en Municipio de Kolašin

villas
chalets

Parámetros de las propiedades en Municipio de Kolašin, Montenegro

con Garaje
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con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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