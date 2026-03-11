Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Herceg Novi
  4. Comercial
  5. De inversiones

Inversiones Inmobiliarias en Herceg Novi, Montenegro

bienes raíces comerciales
31
hoteles
14
De inversiones Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
De inversiones 51 m² en Herceg Novi, Montenegro
De inversiones 51 m²
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 3
Este amplio y luminoso apartamento de 51 m2 está situado en la tercera planta de un edificio…
$154,629
Dejar una solicitud
De inversiones 520 m² en Denovici, Montenegro
De inversiones 520 m²
Denovici, Montenegro
Dormitorios 8
Área 520 m²
Boka Kotorskaya Bay, District of Genovichi. Proyecto de inversión de un edificio de apartame…
$523,656
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir