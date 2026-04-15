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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

Herceg Novi
5
Kumbor
3
Lustica
3
Baosici
6
Apartamento Borrar
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6 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Baosici, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Baosici, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2
Descubre la combinación perfecta de comodidad y comodidad con este encantador apartamento am…
$465
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Kumbor, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Kumbor, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 1
Excepcional apartamento en alquiler en el hermoso Kumbor, Herceg Novi. Este apartamento es c…
$1,279
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Josice, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Josice, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 2
Para alquilar es un hermoso apartamento amueblado en Bijela, Herceg Novi, ideal para una est…
$523
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Baosici, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Baosici, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 2
Este acogedor apartamento de 1 dormitorio, ubicado en el tranquilo pueblo de Baosici, Herceg…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Baosici, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Baosici, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1
Si te gusta la paz, la tranquilidad y la vista al mar, esta es la oportunidad ideal para ti.…
$465
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Baosici, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Baosici, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1
Si eres un fan de la bahía, el mar y el ambiente acogedor, esta es una gran oportunidad para…
$465
por mes
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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