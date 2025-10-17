Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Herceg Novi
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo propiedad en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

Herceg Novi
4
Lustica
4
Kumbor
3
Prijevor
3
Mostrar más
22 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
For rent – a spacious and comfortable house for long-term rental in Herceg Novi.The house co…
$1,288
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Apartamento 2 habitaciones en Podi, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Podi, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Alquiler !!!Consulta nuestro sitio web para otras ofertaswww.RentalsMontenegro.comHN065Este …
$489
por mes
Dejar una solicitud
Villa 10 habitaciones en Kumbor, Montenegro
Villa 10 habitaciones
Kumbor, Montenegro
Habitaciones 10
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
This recently renovated 4-bedroom villa, located above the PORTONOVI resort, is available fo…
$2,939
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Prijevor, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Prijevor, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 155 m²
Piso 5
Сдается трехкомнатная квартира с панорамным видом на море недалеко от Будвы, ПриеворThe near…
$1,171
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Baosici, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Baosici, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 2
Three bedroom duplex apartment for rent in Baosici, Herceg Novi, with a view of the sea.The …
$1,054
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Apartamento 2 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
#Rent_for_the_season_LusticaID 32📍 Alquila un apartamento en el complejo de élite Lustica Ba…
$170
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
SMinvestment RealEstate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento en Lustica, Montenegro
Apartamento
Lustica, Montenegro
#Rent_for_the_season_LusticaID 32📍 Alquila un apartamento en el complejo de élite Lustica Ba…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
SMinvestment RealEstate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento en Lustica, Montenegro
Apartamento
Lustica, Montenegro
#Najam_za_sezonu_LušticaID 32📍 Iznajmite stan u elitnom kompleksu Lustica Bay, Centrale.🔖2 s…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
SMinvestment RealEstate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propiedad comercial en Baosici, Montenegro
Propiedad comercial
Baosici, Montenegro
Izdaje se prostran poslovni prostor, ukupne povrsine 1150m2, na izuzetnoj lokaciji u Baosici…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Apartamento 1 habitacion en Prijevor, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Prijevor, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1
One-bedroom apartment for rent in Prijevor, near Budva, close to Jaz beach. The apartment ha…
$468
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Villa de 5 habitaciones en Municipio de Herceg Novi, Montenegro
Villa de 5 habitaciones
Municipio de Herceg Novi, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Número de plantas 2
Escapar al paraíso con nuestra impresionante villa de 4 dormitorios situada en la hermosa pl…
$1
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 6 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 6 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 4/4
Modern 3 bedroom apartment for long term in Topla area, close to new international Adriatica…
$1,660
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Prijevor, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Prijevor, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
A spacious and modern furnished two-bedroom apartment of 80 m² is available for rent on the …
$995
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Parcelas 4 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Parcelas 4 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Nuevo Mediterráneo Villa con Mar & Montaña Vistas – Bahía de Kotor Descubra la elegancia …
$989,129
por mes
Dejar una solicitud
Apartment for rent with three bedrooms in Herceg Novi, Kumbor area en Kumbor, Montenegro
Apartment for rent with three bedrooms in Herceg Novi, Kumbor area
Kumbor, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/2
ID-2155Apartamento en alquiler con tres dormitorios en Herceg Novi, Kumbor areaAmplio aparta…
$1,518
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Peters Group Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
HN068 50m2 One and a half bedroom apartment near Town Center Herceg Novi en Municipio de Herceg Novi, Montenegro
HN068 50m2 One and a half bedroom apartment near Town Center Herceg Novi
Municipio de Herceg Novi, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
HN068 Long term rental One and a half bedroom apartment near Town Center – Herceg Novi …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Hotel 67 m² en Lustica, Montenegro
Hotel 67 m²
Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Situado en el prestigioso barrio Horizonte de Luštica Bay, este apartamento de 67,41 m2 de l…
$802,940
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Municipio de Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Municipio de Herceg Novi, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Long Term Rental One Bedroom Apartment In Djenovici, with pool and parking space This coz…
$659
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Long Term Rental Luxury One Bedroom Apartment Close To The Sea In Djenovići, Herceg Novi …
$754
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 4
Área 400 m²
A unique opportunity for a luxury getaway in complete privacy and tranquility! Nestled in th…
$995
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mbroker
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Dúplex 2 habitaciones en Kumbor, Montenegro
Dúplex 2 habitaciones
Kumbor, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 3
Real Estate, Montenegro, Herceg NoviA two-bedroom duplex apartment for rent in Kumbor, locat…
$819
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Villa de 4 dormitorios en Baosici, Montenegro
Villa de 4 dormitorios
Baosici, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Real Estate, MontenegroModern villa with a pool for rent in Baošići, Herceg Novi.The villa i…
$4,683
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski

Tipos de propiedades en Municipio de Herceg Novi

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

con Garaje
con Vistas al mar
con Piscina
Realting.com
Ir