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Apartamentos de varios niveles en venta en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

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Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
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Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 334 m²
Apartamento dúplex Savina, Herceg NoviSuperficie: 334 m2 (211 m2 + 123 m2 terrazas)Dormitori…
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipio de Herceg Novi, Montenegro
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipio de Herceg Novi, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Nuevo dúplex moderno por el mar, Baoshichi, Herceg Novi – 120 m2 de confort e inspiraciónID-…
$295,363
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

con Jardín
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